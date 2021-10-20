Запас кислорода, QR-коды, экспресс-госпитали, обязательная вакцинация и досрочные каникулы – Белгород и область на волне борьбы с коронавирсуом

В Белгородское области ввели ряд мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Несмотря на то, что Белгородская область давно выбилась в число лидеров по вакцинации от COVID-19, эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной. На 20 октября суточный прирост заболевших перевалил за триста. К аппаратам ИВЛ подключены уже больше 120 человек.

По данным властей, имеющегося кислорода хватит на месяц бесперебойной работы, вместе с тем запасы постоянно пополняются. Его ежедневный расход на медицинские цели составляет около 45 тонн.

Для борьбы с коронавирусом в регионе ввели QR-коды на посещение библиотек, музеев, выставочных залов, театров, кинозалов, бассейнов, фитнес-центров и других общественных мест.

Еще одной мерой стала обязательная вакцинация для некоторых категорий населения. Прививки должны будут сделать люди в возрасте 60 лет и старше, работники сферы услуг, за исключением медиков и сотрудников образовательных учреждений, работники организаций транспорта и энергетики, работники МФЦ, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу, вахтовики и волонтеры.

Были жалобы на нехватку мест в ковид-госпиталях. Сообщается, что ситуация хоть и непростая, но остается под контролем. По данным на 20 октября, в регионе заполнено 95% коечного фонда. В региональном депздраве также отметили, что на места выписанных пациентов сразу приходят новые, необходимость госпитализации определяет врач. Сейчас в Белгородской области для больных ковидом развернуты 3384 койки, больше 80% которых оснащены кислородом. К середине декабря в регионе планируется построить два быстровозводимых ковид-госпиталя. Кроме того, в Белгородской области на здравоохранение дополнительно направят более 324 миллионов рублей, на которые, в частности, планируется установить системы обеспечения кислородом в районных и окружных больницах, а также кислородную установку в областной детской больнице, что позволит создать около 1000 дополнительных мест для больных коронавирусом.

Со следующей недели шестую поликлинику переведут в режим работы амбулаторного ковидного центра, что должно минимизировать контакты пациентов с коронавирусом с теми, кто обращается за медицинской помощью по другим причинам.

С 25 октября в регионе ввели досрочные двухнедельные каникулы для школьников. Продолжается прививочная кампания. Белгородская область названа в числе лидеров по коллективному иммунитету. Хотя количество желающих сделать прививку возросло, примерно половина жителей региона все еще не прошла иммунизацию. Вместе с тем, медики отмечают, что вакцинированные пациенты гораздо реже заражаются и значительно легче переносят болезнь.

Напомним, в Белгородской области с сентября также действует единый бесплатный номер для вызова врача на дом или записи на прием – 122.