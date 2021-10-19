В Белгородской области для некоторых жителей ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной организуют до 15 ноября. Вторым компонентом – до 15 декабря. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Для отдельных категорий населения в Белгородской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19. Это связано с ростом заболеваемости. Соответствующее постановление подписала руководитель регионального Роспотребнадзора.

В нем сказано, что коэффициент распространения инфекции среди населения не снижается и составляет 1,22, темп прироста заболеваемости за четырнадцать дней - 23,1%. Рост числа заболевших отмечается среди тех, кто активно посещает общественные места: торговые центры, развлекательные площадки, спортивные и зрелищные мероприятия, парки, бары рестораны, а также пользуется общественным транспортом. Наибольшие показатели - среди работников, которым по роду деятельности приходится контактировать с большим количеством людей: сферы обслуживания транспорта, офисов, банков и так далее. В структуре заболевших до 60% приходится на людей трудоспособного возраста от 18 до 60 лет.

Обязательной вакцинации подлежат:

- люди в возрасте 60 лет и старше,

- работники сферы услуг, за исключением медиков и сотрудников образовательных учреждений,

- работники организаций транспорта и энергетики,

- работники МФЦ,

- сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу,

- вахтовики,

- волонтеры.

На людей, у которых есть противопоказания в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава, это не распространяется.

Согласно документу, проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной организуют до 15 ноября. Вторым компонентом – до 15 декабря. Проследить за тем, чтобы указанные категории сделали прививки, должны будут работодатели. Контроль за реализацией постановления возложили на правительство Белгородской области. Информацию об исполнении в региональный Роспотребнадзор необходимо будет предоставить до 20 ноября и 20 декабря. В Белгородской области также должны усилить информационно-разъяснительную работу среди населения о необходимости пройти вакцинацию.

На сайте управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия, где ранее ввели обязательную вакцинацию, содержатся касающиеся ее разъяснения. Так сообщается, что человек может отказать от прививки. Однако при эпидемической угрозе работодатель обязан отстранять от работы таких сотрудников при отсутствии у них медицинских противопоказаний.