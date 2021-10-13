В Белгородской области коечный фонд ковид-госпиталей загружен на 95%

В региональном депздраве отметили, что на сегодняшний день большая часть госпитализированных с коронавирусом – невакцинированные. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

В последние дни в социальных сетях появились жалобы на очереди в поликлиниках и нехватку мест в больницах. Эмоции пациентов и тех, кто обеспокоен здоровьем близких, понятны. В то же время трудно не согласиться с тем, что врачи работают на пределе возможностей, рискуя своим здоровьем, спасают жизни других. И те, и другие находятся по одну сторону баррикад в борьбе с коронавирусом. Чтобы победить в ней, медики советуют не пренебрегать масками, тем, кому положено, соблюдать самоизоляцию и при отсутствии противопоказаний сделать прививку.

О ситуации с COVID-19 в регионе на брифинге рассказал начальник областного депздрава Андрей Иконников. По его словам, пациенты с коронавирусной инфекцией находятся в стационаре, в среднем, двенадцать-тринадцать дней. В тяжелых случаях - больше трех недель. В легких для выздоровления может хватить и пяти дней. При этом подавляющее большинство госпитализированных - невакцинированные.

- Привитые тоже попадают в стационар, но они быстрее выходят и лечению поддаются гораздо легче, - отметил Андрей Иконников.

Первым компонентом вакцины в регионе привились уже 768 872 человека. Полностью прошли иммунизацию 720 346 белгородцев. В запасе на сегодняшний день 150 тысяч доз вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».

- Мы подсчитали, что у нас порядка 100 тысяч человек подлежат ревакцинации после шести месяцев от второй прививки. Это говорит о том, что иммунная прослойка на 100 тысяч человек снизилась, а ревакцинировали мы только 26 тысяч белгородцев, - сообщил Андрей Иконников.

В Белгородской области коечный фонд ковид-госпиталей уже загружен на 95%. Всего для пациентов с коронавирусом развернуто 3384 места.

- Ситуация напряженная, заболеваемость за две недели резко увеличилась. У нас разработана маршрутизация, и скорая помощь доставляет пациентов в госпитали, также люди приходят и самостоятельно, как правило, это - амбулаторные больные, которые хотят госпитализироваться. Не всегда у этих пациентов есть показания к госпитализации, - объяснил глава депздрава.

По его словам, решение о необходимости госпитализации врачи принимают на основании критериев, разработанных Минздравом.

- Поражение легких - это не показатель, есть определенные критерии - это сатурация, температура, возраст и сопутствующие заболевания. У нас в прошлом периоде были пациенты, которые с 80 % поражения выздоравливали дома. Окончательное решение принимает врач, - отметил Андрей Иконников.

Напомним, с сентября в регионе работает единый номер для вызова врача на дом и записи в поликлинику – 122. Он оказался востребованным. Как мы уже писали, после запуска горячей линии количество обращений в медучреждения выросло с 500 до 4000 в день. В поликлиниках также создали отделения неотложной помощи и дополнительные мобильные бригады для выездов. При наличии симптомов ОРВИ белгородцев просят вызывать врача на дом.