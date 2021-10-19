Запаса кислорода в белгородских больницах хватит на месяц бесперебойной работы, и он постоянно пополняется

Ковид-госпитали в Белгородской области в полной мере обеспечены кислородом. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

В правительстве региона сообщили о том, что ковид-госпитали в Белгородской области в полной мере обеспечены кислородом. Имеющегося запаса хватит на месяц бесперебойной работы. Кроме того, он постоянно пополняется.

Сейчас в регионе развернуты 3384 койки для больных COVID-19, больше 80% которых оснащены кислородом. В ближайшем будущем количество мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией должно увеличиться.

Ежедневно на лечение больных, в том числе ковидом, уходит порядка 45 тонн кислорода. По словам начальника областного депздрава Андрея Иконникова, не стоит забывать о том, что это медицинский препарат. Необходимость назначения кислорода и дозировка зависят не от желания пациента, а определяется только врачом.

Имеющегося запаса кислорода хватит на месяц бесперебойной работы. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Андрей Иконников посетил главный ковидный госпиталь региона – вторую горбольницу. Здесь для пациентов с COVID-19 развернуто 1200 коек, и почти все они заняты.

- Около 80-90 человек мы ежедневно выписываем, и примерно столько же поступает. Как только койка освобождается, ее сразу же занимает новый пациент. Нагрузка на персонал большая, но работаем, справляемся. Медикаментов у нас достаточно в настоящий момент, кислорода тоже хватает, – рассказал руководитель горбольницы № 2 Роман Проценко.

На лечение пациентов, в том числе и с коронавирусом, ежедневно уходит порядка 45 тонн кислорода. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

По его словам, по сравнению с прошлой волной, коронавирус стал более агрессивным.

- Заболевание переходит в тяжелые формы буквально за несколько дней. Плюс заболевшие «помолодели», если раньше мы видели пациентов, в основном, возраста шестидесяти лет, то сейчас наблюдаем двадцати-тридцатилетних, – рассказал Роман Проценко.

В связи с нездоровой эпидемиологической обстановкой белгородцев призывают не пренебрегать масками и держать дистанцию. Не раз отмечалось, что больше всего коронавирусом болеют непривитые жители региона, и они хуже переносят ковид.

На сегодняшний день в Белгородской области первым компонентом привились 782 061 человек, полностью прошли вакцинацию 728 507 жителей региона. Как ранее сообщалось, количество желающих сделать прививки за последние дни возросло в два раза.