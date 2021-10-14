В Белгородской области ввели QR-коды на посещение общественных мест

В регионе ввели ковид-ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Напомним, на днях с инициативой ввести QR-коды для посещения общественных мест выступил региональный Роспотребнадзор. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области, 14 октября соответствующее постановление было подписано. Теперь обязательным условием работы организаций и учреждений досуговой, культурной, спортивной направленности: библиотек, музеев, выставочных залов, театров, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров и так далее станет наличие у всех работников и посетителей QR-кодов о полной вакцинации, отрицательного ПЦР-теста сроком 72 часа с момента сдачи или же справки о перенесенном за последние полгода COVID-19. Сообщается также, что QR-коды или справки о перенесенном коронавирусе должны будут предоставить и белгородцы, которые записались на личные приемы граждан.

Кроме того, ограничено нахождение детей до 14 лет без сопровождения взрослых в помещениях общественного питания и торговых центрах. На кооперативах, банкетах и свадьбах количество гостей не должно превышать 50 человек. В регионе также приостановили коллективные профилактические медосмотры работающих белгородцев и диспансеризацию. Введение ковид-ограничений связано с ростом заболеваемости коронавирусом. За неделю она увеличилась на 25%.

- По ежесуточному приросту заболеваемости мы несколько ниже, чем общероссийский показатель, но тем не менее цифры растут очень стремительно. Вирус «дельта», который пришел к нам летом, характеризуется большей заразностью и скоростью репродукции. Сейчас он быстрее размножается в организме человека - с момента заражения до начала клинических проявлений проходит меньше времени. Если раньше условный больной мог заражать 3-6 человек, то сегодня это уже 6-9, а инкубационный период составлял от 7 до 14 дней, сейчас он сократился до 4-7 дней, - цитирует руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Елену Оглезневу пресс-службе губернатора и правительства региона.

Отмечается и рост числа больных ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмонией среди взрослого населения. Что касается детей, то ситуация стабилизировалась. Речи о массовом закрытии школ на карантин или о том, чтобы отправить учащихся раньше срока на каникулы, пока не идет. По данным регионального Роспотребнадзора есть локальные случаи перевода на дистанционное обучение.

Руководитель учреждения также отметила, что жители региона в последнее время расслабились - «появился некий нигилизм и скепсис». Между тем вирус встраивается в структуру сезонных инфекций. Елена Оглезнева призвала белгородцев ответственно отнестись к мерам безопасности – использовать маски и соблюдать дистанцию. Она также отметила важность создания коллективного иммунитета за счет иммунизации.

По ее словам, регион, как никакой другой, был обеспечен вакциной. «Группы риска», в которую входят учителя, медики и сотрудники заведений общепита, вакцинированы в практически на 90 процентов.

- Те, кто не привился, теперь становятся пациентами наших стационаров, реанимаций. У нас развернут дополнительный коечный фонд, соматические отделения приходится перепрофилировать под ковидные площадки. Вакцина защищает от самого опасного – тяжелых форм заболеваний, дающих высокую летальность, – отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

Она также напомнила, что продолжается прививочная кампания против гриппа. По словам Елены Оглезневой, в некоторых регионах уже отмечен рост заболеваемости и зафиксированы групповые очаги. Она напомнила, что тем, кто вакцинировался от коронавируса, не стоит пренебрегать прививками от гриппа. Однако важно помнить, что между ними должен пройти месяц.