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Общество20 октября 2021 15:31

Белгородская область названа в числе лидеров по формированию коллективного иммунитета от коронавируса

На 20 октября первым компонентом привились уже 785 546 жителей региона
Анастасия Лемешко
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На совещании главы государства с членами правительства по ситуации с распространением COVID-19 в России Татьяна Голикова назвала регионы-лидеры по формированию коллективного иммунитета от коронавируса. В их числе прозвучала Белгородская область.

Напомним, в последнюю неделю в субъекте заметно возросло количество желающих сделать прививки. Ежедневно их количество составляет порядка двух с половиной тысяч человек. На 20 октября первым компонентом привились 785 546 белгородцев. Обе прививки сделали больше 730 тысяч жителей региона. Кроме того, уже около 30 тысяч прошли ревакцинацию.