Строительство быстровозводимых госпиталей в Белгородской области начнется уже на этой неделе

Новые объекты будут работать на постоянной основе. фото: со страницы руководитель депстроя Владимира Базарова в соцсети.

Одним из главных вопросов, вынесенных на повестку дня еженедельного оперативного совещания при губернаторе Белгородской области, стало здравоохранение. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции становится все более злободневной. С началом осени нагрузка на больницы серьезно возросла.

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БУДУТ РАБОТАТЬ И ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

Ранее в регионе анонсировали строительство двух быстровозводимых госпиталей. Они появятся в районе Белгорода и Старого Оскола. Работы планируется начать уже на этой неделе, а завершить через два месяца. Оба объекта должны быть готовы к сдаче к середине декабря.

- Центры будут не временными. Недопустимо просто потратить деньги и после окончания пандемии их снести. Затраты должны решить проблемы минимум на 10-15 лет вперед, исходя из потребности региона в инфекционных койках и с точки зрения перспективы. Мы решим сразу две проблемы в области. Уже жду предложения по главным врачам, - отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Он также поручил организовать во всех ковид-госпиталях бесплатное питание для врачей.

ШКОЛЬНИКОВ МОГУТ ОТПРАВИТЬ НА КАНИКУЛЫ РАНЬШЕ СРОКА

На совещании начальник областного депздрава Андрей Иконников обратил внимание на растущую заболеваемость среди детей. Ежедневно у порядка тысячи из них выявляют ОРВИ, у 130 – коронавирус.

Как ранее уже сообщалось, в Белгородской области должно увеличится количество тестирований в школах. Глава региона поручил с сегодняшнего дня проверять всех детей, у которых наблюдаются насморк, кашель, температура. Вячеслав Гладков отметил необходимость отследить динамику заболеваемости за последние три недели от дошкольников до обучающихся в учреждениях профобразования.

- Полностью переводить школы на дистанционку нельзя, от этого очень страдает качество образования. Мое предложение сейчас - для снижения распространения болезни перенести каникулы на две недели раньше положенного срока, при согласовании с Роспотребнадзором, - поручил проработать вопрос глава региона.

В ПОМОЩЬ ОПЕРАТОРАМ «122» ПРИВЛЕКУТ СТУДЕНТОВ

На совещании обсудили и работу медицинского колл-центра с единым бесплатным номером «122». Напомним, по нему можно вызвать врача на дом или записаться на прием. Сейчас на линию поступает около 1800 звонков. Из них 450 остаются неотвеченными – в ожидании своей очереди люди просто кладут трубку. Как мы уже писали, количество операторов планируют увеличить.

- Нужно гарантировать прием звонка в течение одной минуты, но при этом сократить длительность разговора. Одновременно должны работать не менее 50 операторов. Знаю, что людей не хватает, поэтому будем привлекать студентов старших курсов. Эти меры должны помочь, - отметил Вячеслав Гладков.

СИТУАЦИЯ С КИСЛОРОДОМ И РАБОТА ОТДЕЛЕНИЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ

На оперативном совещании обсудили и обеспеченность больниц кислородом. Напомним, на прошлой неделе в соцмедиа появились сообщения о его нехватке. Однако департамент здравоохранения сразу же опроверг эту информацию.

- Проблем в регионе у нас с этим нет, несмотря на семикратный рост заболеваемости, но необходим жесткий контроль за назначением и использованием кислорода, - отметил губернатор.

Опыт создания в поликлиниках Белгорода отделений неотложной помощи оценили положительно. Сообщается, что это позволило увеличить количество приемов и выездов на дом. Кроме того, администраторы, должности которых там внедрили, частично разгрузили врачей от «бумажной» работы.

Через две недели такие же отделения планируют создать в Белгородском районе и Старом Осколе. Кроме того, на совещании было отмечено, что остается незакрытым вопрос о совершенствовании работы медицинского автопарка. Ранее губернатор потребовал не допускать простоя автомобилей скорой помощи. Сообщается, что в ближайшее время автопарк пополнится новыми машинами для выездов врачей на дом.

ВАКАНТНЫЕ СТАВКИ ВРАЧЕЙ ПЛАНИРУЮТ ЗАПОЛНИТЬ УЖЕ К 1 ЯНВАРЯ

Глава региона также анонсировал проведение несколько совещаний и встреч по здравоохранению с главными врачами районных больниц и главами муниципальных образований.

- У нас было на начало года 160 вакансий, и мы выделили 700 миллионов рублей на приобретение квартир, распределили их по районам и округам. И сейчас хочу лично убедиться, как продвигается эта работа. Цель – к первому января 2022 года все вакантные ставки заполнить, - написал Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети.

СКОЛЬКО БОЛЕЕТ

По данным на 18 октября, количество заболевших за день приблизилось к тремстам - за сутки коронавирусом в регионе заразились 294 человека. За это же время выздоровели 29, умерли четверо. Госпитализированы сейчас 2051 человек. Из них в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 81 пациент. Еще более 4,5 тысяч проходят лечение амбулаторно.

В настоящее время первым компонентом вакцинировались 779 319 белгородцев. Полностью завершили процедуру 726 029 жителей региона. Несмотря на то, что цифра немаленькая, остается еще примерно половина белгородцев, которые пока не сделали прививки.

- Пока мы сами не позаботимся о своем здоровье, ожидая чуда, к сожалению, проблемы не решатся. Лучшая профилактика сейчас – вакцинация, - отметил глава региона.