В Белгородской области начал работать единый номер вызова врача на дом – 122

Для вызова врача белгородцы могут позвонить по номеру - 122. фото: Артем Гребеник

В Белгородской области запустили специализированный медицинский колл-центр. С 21 сентября начал работать единый номер вызова врача на дом - 122. Звонок бесплатный. Номер действует на всей территории всей Белгородской области.

- Операторы дежурят с 8 до 20 по будням, в субботу с 9 до 14. В остальное время можно оставить голосовое сообщение, которое будет обработано в первый рабочий день, - сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В сентябре белгородцы жаловались на трудности с дозвоном в поликлиники. Ожидается, что новый единый колл-центр упросит процедуру обращения за медицинской помощью.