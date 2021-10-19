В Белгородской области развернут около 1000 дополнительных коек для больных коронавирусом

В Белгородской области на здравоохранение дополнительно направят более 324 миллионов рублей. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава региона Вячеслав Гладков. На эти деньги планируется установить системы обеспечения кислородом в районных и окружных больницах, а также кислородную установку в областной детской больнице.

- Благодаря этим мероприятиям будет создано около 1000 дополнительных мест для больных коронавирусом. Заболеваемость растет, и мы должны быть готовы к любому развитию событий, - сообщил губернатор.

В настоящее время в регионе развернуто 3384 места для пациентов с COVID-19. Как ранее сообщалось, к середине декабря в регионе планируют построить два быстровозводимых ковид-госпиталя.