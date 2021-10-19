В Белгородских школах осенние каникулы начнутся раньше и продлятся две недели

Каникулы в белгородских школах начнутся уже 25 октября. фото: Артем Гребеник.

Белгородских школьников в этом году раньше отправят на осенние каникулы. Они начнутся уже 25 октября и продлятся не неделю, а две. Отдыхать дети будут до 7 ноября. Это связано с ростом заболеваемости. На оперативном совещании, состоявшемся 18 октября, глава областного депздрава Андрей Иконников отметил, что ежедневно у порядка тысячи из детей выявляют ОРВИ, у 130 – коронавирус. Было также принято решение увеличить количество тестирований в учебных учреждениях. Новая мера, связанная с ранними осенними каникулами, должна помочь прервать контактную цепочку.

При необходимости в школах могут открыть «дежурные классы» для детей, которых не с кем оставить дома. Сообщается, что они будут работать в режиме малочисленных групп по спортивно-культурному отдыху, интеллектуальному досугу. На каникулах в онлайн-режиме будут работать учреждения дополнительного образования.

Детсады изменения пока не ждут. Они продолжат функционировать в штатном режиме.

- В школах скорректируют образовательную программу. Кроме того, в эти две каникулярные недели в них будут работать группы оздоровления. Для детей организуют питание и будут проводить с ними воспитательную работу, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.

Отмечается также, что в настоящее время в школах региона учатся почти 167 тысяч детей. Детские сады посещают больше 68 тысяч малышей.