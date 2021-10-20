В Белгородской области на лечение амбулаторных пациентов с COVID-19 выделили дополнительные средства

Несмотря на то, что Белгородская область по количеству вакцинировавшихся жителей в числе лидеров, количество заболевших COVID-19 в регионе увеличивается. По данным властей, уже занято порядка 95 процентов коечного фонда. Места выписанных пациентов не пустуют, на них сразу же приходят новые. Как отметили в региональном депздраве, порядка 200–250 человек прирастает ежедневно, и пока снижения не предвидится.

- Часто вижу в соцсетях, что пациенты сами себе назначают лекарственные препараты. Убедительно прошу прислушиваться к врачу. Буквально два дня назад вышли новые рекомендации Минздрава по лечению больных коронавирусом как на амбулаторном этапе, так и на стационарном, - отметил начальник департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

Сообщается, что на лечение амбулаторных пациентов с COVID-19 из федерального и регионального бюджетов выделили дополнительные средства. По информации депздрава, препараты уже закупили и начали выдавать в поликлиниках.

- По рекомендациям главного инфекциониста России, который у нас был с визитом, мы закупили дополнительные противовирусные препараты и начинаем с ними также работать. Надеюсь, что те рекомендации, которые есть, позволят нам снизить волну заболеваемости в нашей области, – подчеркнул Андрей Иконников.