Ежедневно от коронавируса в Белгородской области прививаются до 2500 человек

В понедельник, 18 октября, департамент здравоохранения Белгородской области сообщил об увеличении количества желающих привиться от COVID-19. Еще десять дней назад вакцинацию проходили 1200-1400 человек в день. Сейчас – в полтора два раза больше. В ведомстве не исключают, что это может быть связано с введением в регионе QR-кодов.

Запас вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» сейчас составляет порядка 200 тысяч доз. Первым компонентом привились уже 779 319 жителей региона. Полностью вакцинацию прошли 726 029 человек. Ревакцинировались уже более 27 тысяч белгородцев.

Несмотря на закрытие временных пунктов вакцинации, работавших в торговых центрах, по данным депздрава, поликлиники смогут провакцинировать всех желающих. Дополнительные пункты пока открывать не планируют. Так в Белгороде в сутки на прививку приходят примерно пятьсот-шестьсот человек. При этом каждая из имеющихся площадок – может принять двести-триста человек.