Еще 301 житель Белгородской области заболел коронавирусом

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1928 года рождения, житель Старооскольского городского округа 1939 года рождения и житель Губкинского городского округа 1943 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - жительница Белгородского района 1954 года рождения, житель Корочанского района 1936 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2, и жительница Грайворонского городского округа 1959 года рождения, проходившая лечение в Борисовской ЦРБ.

За это же время 301 пациент заболел, а выздоровели – 249.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 58808 человек, выздоровели – 50816, умерли – 1256.

Сейчас из 2135-ти госпитализированных 121 человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

18063 белгородца - на самоизоляции, 19983 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 164190 - сняты с самоизоляции.