Шестая поликлиника Белгорода станет амбулаторным ковидным центром

Сорок врачей-ковидологов будут осматривать пациентов с подтвержденным COVID-19 и с ОРВИ. фото с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Со следующей недели шестую поликлинику Белгорода переводят в режим работы амбулаторного ковидного центра. Информация об этом появилась на сайте губернатора и правительства региона. Сообщается также, что эта система разработана Минздравом и уже оправдала себя в ряде регионов. Мера направлена на минимизацию контактов заболевших COVID-19 cо здоровыми.

С начала осени в регионе наблюдается рост заболеваемости. Только за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 298 человек. В городской поликлинике регистр ковидных больных превысил три с половиной тысячи. Рост наблюдается ежедневно, при этом увеличивается как количество больных коронавирусом, так и ОРВИ.

- Стационары переполнены, население очень волнуется по этому поводу, больше всего волнуемся мы, врачи. Нам нужно сделать так, чтобы достойно и вовремя оказывать помощь в первичном звене, на амбулаторной этапе, для того, чтобы пациенты не доходили до состояния тяжести, когда их необходимо госпитализировать, ¬– цитирует пресс-служба губернатора главврача городской поликлиники г. Белгорода Ольгу Полякову.

Прием в шестой поликлинике организуют в две смены. Четыре десятка врачей-ковидологов, прошедших специальную подготовку, будут осматривать пациентов с подтвержденным COVID-19 и с ОРВИ. Заболевшие белгородцы смогут пройти здесь рентгенологические и лабораторные исследования, медики сделают забор биоматериала, крови и мазки. Все положенные при коронавирусе обследования выполнят в полном объеме, даже если диагноз не подтвержден лабораторно.

На дому пациентов будут обслуживать тридцать выездных бригад. На вызове врачи будут делать мазки и выдавать препараты. Тридцать волонтеров обеспечат ежедневное дистанционное наблюдение пациентов, которые лечатся дома. Студентам-медикам поручат обзванивать больных и заносить информация в специальную программу, при необходимости к работе сразу же подключится лечащий врач.

- Если пациенту, который уже находится на дому и лечится от коронавирусной инфекции, необходим повторный осмотр, или заболел кто-то из близких, информацию передадут на выездную бригаду, - отметила Ольга Полякова.

На базе амбулаторного ковид-госпиталя собираются также расширить внутренних колл-центр. Работу медиков и выездных бригад будут контролировать специальные диспетчеры. При необходимости они смогут оперативно связаться со скорыми и стационарами и направить человека на госпитализацию.

Белгородцев, которые относятся к шестой поликлинике, просят не беспокоиться. Их будут вести медики первой, второй, четвертой, седьмой и восьмой поликлиник.

- Стационарные кабинеты неотложной помощи, открытые 1 октября, продолжат работу во всех медучреждениях областного центра. Дневные стационары переместятся на другие площадки. Если у пациента запланировано лечение в дневном стационаре, то это будет ближайшая 7-я поликлиника, центр амбулаторной онкологической помощи перемещается на площадку 8-го поликлинического отделения. Все пациенты, которые получали там помощь, продолжат ее получать, - сообщается на сайте губернатора и правительства Белгородской области.