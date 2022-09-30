Ночью 30 сентября в Белгороде и двух районах области сработала система ПВО

27 сентября ВСУ атаковали Зиборовку. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

- В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО, - написал сегодня, 30 сентября, в 4:01 в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Вячеслава Владимировича, разрушений и пострадавших нет.

Отметим, что до сегодняшнего дня в последний раз Белгородчина подвергалась обстрелу со стороны ВСУ 27 сентября: тогда атаковали село Зиборовку. А 23 сентября было обстреляно село Вознесеновка.

22 сентября после обстрела со стороны ВСУ в белгородском селе Двулучном образовалась воронка радиусом 12 метров.

21 сентября, после обстрела со стороны Украины в селе Логачевка загорелся жилой дом.

17 сентября в селе Красный Хутор погибла женщина и еще два человека получили ранения.

16 сентября были атакованы Валуйки. Один человек погиб, двое ранены.

15 сентября под огнем оказались Красный Хутор и Нехотеевка Белгородского района.

14 сентября обстреляли Красный Хутор. Причем, во второй раз – в присутствии Вячеслава Гладкова.

13 сентября ВСУ вели обстрел село Шелаево Валуйского городского округа и Журавлевки Белгородского района.

12 сентябрясо стороны Украины атаковали пограничный пункт пропуска Логачевка в Валуйском районе. Погибла одна женщина, четверо человек ранены.

Как известно, что российские войска с 24 февраля проводят спецоперацию на Украине. И с того же дня Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны соседнего государства. 11 мая первой мирной жертвой на территории РФ стал 18-летний житель белгородского села Солохи Руслан Нефедов.