Ночью 30 сентября в Белгороде и двух районах области сработала система ПВО

27 сентября ВСУ атаковали Зиборовку. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.
- В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО, - написал сегодня, 30 сентября, в 4:01 в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам Вячеслава Владимировича, разрушений и пострадавших нет.
Отметим, что до сегодняшнего дня в последний раз Белгородчина подвергалась обстрелу со стороны ВСУ 27 сентября: тогда атаковали село Зиборовку. А 23 сентября было обстреляно село Вознесеновка.
22 сентября после обстрела со стороны ВСУ в белгородском селе Двулучном образовалась воронка радиусом 12 метров.
21 сентября, после обстрела со стороны Украины в селе Логачевка загорелся жилой дом.
17 сентября в селе Красный Хутор погибла женщина и еще два человека получили ранения.
16 сентября были атакованы Валуйки. Один человек погиб, двое ранены.
15 сентября под огнем оказались Красный Хутор и Нехотеевка Белгородского района.
14 сентября обстреляли Красный Хутор. Причем, во второй раз – в присутствии Вячеслава Гладкова.
13 сентября ВСУ вели обстрел село Шелаево Валуйского городского округа и Журавлевки Белгородского района.
12 сентябрясо стороны Украины атаковали пограничный пункт пропуска Логачевка в Валуйском районе. Погибла одна женщина, четверо человек ранены.
Как известно, что российские войска с 24 февраля проводят спецоперацию на Украине. И с того же дня Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны соседнего государства. 11 мая первой мирной жертвой на территории РФ стал 18-летний житель белгородского села Солохи Руслан Нефедов.