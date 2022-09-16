Один мирный житель погиб во время обстрела белгородских Валуек со стороны Украины

14 сентября из обстрелянного села Красный Хутор в Белгород вывезли более 70 местных жителей. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

- Минувшей ночью ВСУ обстреляли город Валуйки, - об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Вячеслава Владимировича, система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Произошло возгорание восьми частных жилых домов по ул. Школьная и трех машин. По предварительной информации один мирный житель погиб. На месте оказывается медицинская помощь двум пострадавшим.

На место выехал начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, вице-губернатор Константин Полежаев, руководитель управления региональной безопасности Евгений Воробьев, глава округа Алексей Дыбов и все оперативные службы.

Из-за атаки ВСУ была повреждена подстанция, из-за чего нарушилось электроснабжение города. Ближе к утру в Валуйках полностью восстановили подачу электричества в социальные учреждения и жилые дома, кроме улицы Школьной. Здесь проводятся дополнительные оперативные мероприятия.

- Как и всегда, с восстановлением домов и личного транспорта обязательно поможем всем жителям, - заверил губернатор.

Таким образом, Белгородчину со стороны Украины обстреливают пять последних дня. Вчера были атакованы Красный Хутор и Нехотеевка Белгородского района.

14 сентября также обстреляли Красный Хутор. Причем, во второй раз – в присутствии Вячеслава Гладкова.

13 сентября ВСУ вели обстрел село Шелаево Валуйского городского округа и Журавлевки Белгородского района.

Днем ранее, 12 сентября, со стороны Украины атаковали пограничный пункт пропуска Логачевка в Валуйском районе. Погибла одна женщина, четверо человек ранены.

Напомним, что российские войска с 24 февраля проводят спецоперацию на Украине. И с того же дня Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны соседнего государства. 11 мая первой мирной жертвой на территории РФ стал 18-летний житель белгородского села Солохи Руслан Нефедов.