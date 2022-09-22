22 сентября после обстрела со стороны Украины в белгородском селе Двулучном образовалась воронка радиусом 12 метров

22 сентября. Двулучное. В центре образовавшейся воронки глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Со стороны Украины сегодня, 22 сентября, было обстреляно село Двулучное Валуйского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- В результате попадания снаряда образовалась воронка радиусом 12 метров, - написал Вячеслав Владимирович.

Есть разрушения. По докладу главы округа Алексея Дыбова и министра ЖКХ Алексея Ботвиньева, один дом нужно отстраивать заново, по второму будет произведена дополнительная экспертиза.

22 сентября. Двулучное. Один дом нужно отстраивать заново, по второму будет произведена дополнительная экспертиза. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

- Самое главное - жертв и пострадавших нет. С остальным поможем, - подытожил глава региона.

Напомним, что вчера, 21 сентября, после обстрела со стороны Украины в селе Логачевка загорелся жилой дом. А на прошлой неделе ВСУ атаковали Белгородчину на протяжении шести дней кряду.

17 сентября в селе Красный Хутор погибла женщина и еще два человека получили ранения.

16 сентября были атакованы Валуйки. Один человек погиб, двое ранены.

15 сентября, под огнем оказались Красный Хутор и Нехотеевка Белгородского района.

14 сентября также обстреляли Красный Хутор. Причем, во второй раз – в присутствии Вячеслава Гладкова.

13 сентября ВСУ вели обстрел село Шелаево Валуйского городского округа и Журавлевки Белгородского района.

12 сентябрясо стороны Украины атаковали пограничный пункт пропуска Логачевка в Валуйском районе. Погибла одна женщина, четверо человек ранены.

Как известно, что российские войска с 24 февраля проводят спецоперацию на Украине. И с того же дня Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны соседнего государства. 11 мая первой мирной жертвой на территории РФ стал 18-летний житель белгородского села Солохи Руслан Нефедов.