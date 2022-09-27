Белгородское село Зиборовка подверглось обстрелу со стороны Украины

В результате обстрела пострадали 5 домов. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле 27 сентября села Зиборовка Шебекинского городского округа.

- Пока был в военкомате, поступило сообщение об обстреле села Зиборовка. Вместе с главой округа Владимиром Ждановым выехали на место, - написал глава региона.

По предварительным данным жертв и пострадавших среди населения нет. В результате обстрела есть повреждения различной степени в пяти частных домовладениях и 2 автомобилях. Также разрушена часть кровли школы. Школьники Шебекинского горокруга находятся на дистанционном обучении.

Губернатор также сообщил, что оперативные службы совместно с главой поселения Галиной Руденко продолжают подомовой обход.