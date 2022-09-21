После обстрела со стороны Украины в белгородском селе Логачевка загорелся жилой дом

По предварительной информации, пострадавших нет. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Губернатор Белгородской области сообщил в своем телеграм-канале об очередном обстреле со стороны Украины села Логачевка Валуйского городского округа. В результате происшествия 21 сентября загорелся частный жилой дом.

По предварительной информации, пострадавших нет.

- Все оперативные службы выехали на место. Более подробную информацию дам вам позже, - сообщил глава региона.

Напомним, 12 сентября со стороны Украины обстрелу подвергся пограничный пункт пропуска Логачевка. В результате одна женщина погибла, четверо получили ранения. Также в селе были разрушения хозпостроек и частных домовладений, повреждены автомобили и линии электропередачи.