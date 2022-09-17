В Белгородском районе в результате обстрела села Красный Хутор погибла женщина

Одна женщина погибла, еще двое ранены в Красном Хуторе. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова

Три человека пострадали сегодня, 17 сентября, в результате обстрела села Красный Хутор в Белгородском районе. Одна женщина скончалась. Еще двое получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Об этом сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

- Одна женщина, к сожалению, скончалась. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей, - сказал Иконников.

Напомним, село Красный Хутор сегодня вновь подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам Вячеслава Владимировича, есть новые разрушения в трех домовладениях.

Вчера, 16 сентября, были атакованы Валуйки. Один человек погиб, двое ранены. Днем ранее, 15 сентября, под огнем оказались Красный Хутор и Нехотеевка Белгородского района.

14 сентября также обстреляли Красный Хутор. Причем, во второй раз – в присутствии Вячеслава Гладкова.

13 сентября ВСУ вели обстрел село Шелаево Валуйского городского округа и Журавлевки Белгородского района.

12 сентября со стороны Украины атаковали пограничный пункт пропуска Логачевка в Валуйском районе. Погибла одна женщина, четыре человека получили ранения.