В Белгородской области увеличат число операторов «122» и количество тестирований в школах

В регионе продолжают усиливать меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Сегодня в Белгородской области под руководством главы региона Вячеслава Гладкова прошло совещание по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Напомним, количество заразившихся за сутки приблизилось к тремстам. По данным на 16 октября, к числу заболевших прибавились еще 293 человека.

В связи с напряженной ситуацией губернатор поручил уделить особое внимание системе тестирования, в том числе в школах, а также отслеживанию контактов с больными. Кроме того, решено в два раза увеличить число операторов медицинского колл-центра «122» - до восьмидесяти человек. Ожидается, что это позволит принимать сто процентов звонков. Ранее сообщалось, что из-за возросших нагрузок на горячую линию не могут пробиться примерно двадцать-сорок человек.

- Главное - не просто дозвониться, а получить помощь врача. Поэтому выезд на дом – это одно из основных направлений, которые сейчас будем отрабатывать. На следующей неделе передаем еще автомобили для работы первичного звена. По лекарственному обеспечению все, что требуется, делаем. Но дополнительно выделим средства из резервного фонда, чтобы перестраховаться и не допустить перебоев, - отметил Вячеслав Гладков.

Стало также известно, где именно планируется строительство быстровозводимых госпиталей для больных COVID-19. Сообщается, что такие комплексы появятся в районе города Белгорода и Старого Оскола. Опыт решили перенять у Башкирии и Челябинской области. Срок возведения составляет до двух месяцев.

Ранее в регионе ввели QR-коды на посещение общественных мест. В Белгородской области также продолжается прививочная кампания. Роспотребнадзор предупреждает об опасности наложения гриппа на ковид. Прививки рекомендуется сделать и от того, и от другого. Главное, чтобы между ними прошел месяц.