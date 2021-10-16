Еще 293 жителя Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса выздоровели 50275 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1943 года рождения, житель Белгородского района 1948 года рождения, житель Яковлевского городского округа 1962 года рождения, проходившие лечение белгородской городской больнице №2.

Также среди скончавшихся - жительница Старооскольского городского округа 1936 года рождения, жительница Губкинского городского округа 1947 года рождения и житель Старооскольского городского округа 1950 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 293 пациента заболели, а выздоровели – 244.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 57620 человек, выздоровели – 50275, умерли – 1239.

Сейчас из 1791-го госпитализированного 79 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

16370 белгородцев - на самоизоляции, 19760 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 156725 - сняты с самоизоляции.