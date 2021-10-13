Белгородцы жалуются на нехватку мест в больницах, а количество обращений в медучреждения выросло до 4000 в день

Ежедневно количество заболевших ковид в регионе превышает 200 человек. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Ситуация в здравоохранении продолжает накаляться. По последним данным, только с коронавирусом в Белгородской области госпитализированы 1567 человек. Из них 83 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Тем временем в соцсетях становится все больше негативных отзывов от пациентов. Они касаются очередей в поликлиниках, длительного ожидания врача при вызове на дом или приезда «скорой». В последние дни добавились еще и жалобы на нехватку мест в больницах. Несколько пабликов опубликовали истории белгородцев, которые рассказали о трудностях, с которыми столкнулись, пытаясь добиться госпитализации родственников с поражением легких.

- Мой брат с поражением легких 60% находится в тяжелом состоянии. Температура 40 держится 13 сутки! Приезжает скорая, сбивает температуру, пожимает плечами и уезжает. На вопрос его матери: «Что же нам делать?», отвечают: «Молиться...», - приводит слова подписчицы телеграмм-канал «Жесть Белгород».

Накануне глава региона Вячеслав Гладков посетил «красную зону» ковид-госпиталя второй городской больницы, а также Стрелецкую ЦРБ, в которой наблюдались очереди. Он отметил, что врачи работают на износ, однако вопрос здравоохранения остается одним из самых острых. Возросшую нагрузку на врачей уже не раз отмечали и в областном депздраве.

По словам губернатора, после запуска в регионе горячей линии для вызова врача на дом и записи в поликлинику количество обращений в медучреждения выросло в восемь раз – с 500 до 4000 в день. С созданием медицинского колл-центра, жалоб на невозможность дозвониться стало меньше. Однако примерно 20-40 человек в день не могут «пробиться». В колл-центре сейчас работает более сорока операторов, но они с трудом справляются с нагрузкой. В пиковые часы образуется большая очередь. Вячеслав Гладков отметил, что систему продолжат совершенствовать, чтобы ни одно обращение не оставалось без внимания.

По его словам, в регионе также перестраивают систему неотложной помощи и закупают дополнительные лекарства.

- К сожалению, приходится переориентировать на ковид плановые отделения. Очень многое, конечно, зависит от вакцинации. Вчера был в ковидном госпитале. К сожалению, очень много скептиков. Причем молодые ребята. Говорят: не верили, пока не попали сюда. Сам сделал прививку и прошел ревакцинацию, ведь это единственный способ справиться с пандемией, - отметил глава региона.