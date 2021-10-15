В Белгородскую область поставили 112 тысяч доз вакцины от гриппа

Депздрав: «Если неделю назад мы вакцинировали в день тысячу человек, сейчас 2,5 тысячи». Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

О поставке в Белгородскую область 112 тысяч доз вакцины сообщили в правительстве региона. В настоящее время ее распределяют по поликлиникам региона. Сообщается, что препарат предназначен для взрослых. Дополнительная вакцина для детей должна поступить на следующей неделе.

В регионе параллельно проходят прививочные кампании от гриппа и COVID-19. Интервал между прививками должен составить месяц.

- Спрос на вакцинацию увеличился. Если неделю назад мы вакцинировали в день тысячу человек, сейчас 2,5 тысячи. От гриппа вакцинированы уже 350 тысяч жителей Белгородской области, - сообщил начальник регионального депздрава Андрей Иконников.

От коронавируса на утро 15 октября первым компонентом привились 774 тысячи человек, ревакцинацию прошли 25 тысяч.

По информации Роспотребнадзора, вируса гриппа в Белгородской области пока не выявлено. Однако в некоторых регионах заболеваемость ими уже начала расти, зафиксированы групповые очаги.

- Грипп при наложении на COVID может существенно осложнять течение инфекционного процесса и способствовать развитию тяжелых форм и высокой летальности, - отметила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора. - Задача – привить население от гриппа. И белгородцы активно вакцинируются. Два транша вакцины мы уже израсходовали, – подчеркнула Елена Оглезнева.

Белгородцам также напоминают, что прививки белгородцы могут сделать совершенно бесплатно. Вакцину распределяют по всем городским округам и районам области.