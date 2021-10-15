В Белгородской области планируют строительство быстровозводимых ковидных госпиталей

Опыт строительства быстровозводимых ковидных госпиталей решили перенять у Башкортостана. Фото: со страницы Владимира Базарова в соцсети.

Руководитель департамента строительства и транспорта Белгородской области Владимир Базаров сообщил на своей странице в соцсети о том, что в регионе планируется строительство быстровозводимых ковидных госпиталей. Опыт решили перенять у Башкортостана. На его строительство в Стерлитамаке потребовалось, по словам Владимира Базарова, всего 55 дней, начиная с чистого поля и заканчивая благоустройством территории.

- Задача - максимально быстро воспроизвести такие же модули, с таким же функционалом в Белгородской области. Нам нужны как минимум два таких госпиталя, - написал Владимир Базаров.

По словам Владимира Базарова, в Стерлитамаке на строительство быстровозводимого ковидного госпиталя потребовалось всего 55 дней. фото: со страницы Владимира Базарова в соцсети.

В регионе продолжает расти заболеваемость коронавирусом. 13 октября на брифинге начальник облздрава Андрей Иконников сообщил, что коечный фонд ковид-госпиталей загружен на 95%.

В Белгородской области также ввели ряд ковид-ограничений: QR-коды для посещения учреждениях досуговой, культурной и спортивной направленности, запреты на нахождение детей до 14 лет без сопровождения взрослых в общепитах и торговых центрах, а также на проведение банкетов с численность больше пятидесяти человек. Кроме того, в регионе отменили коллективные профилактические медосмотры и диспансеризацию.