13 жителей Белгородчины пострадали из-за обстрелов ВСУ 31 мая

Огонь ведется по нескольким районам области. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Из-за обстрелов ВСУ за минувшие сутки пострадали 12 человек в Шебекинском городском округе. Под огонь противника попали несколько населенных пунктов. Различные повреждения получили четыре многоэтажки, 18 частных домовладений, три административных здания, сельхозпредприятия, территория промышленного предприятия, здание общежития и детский сад. Также снаряды зацепили пять легковых автомобилей и один автобус.

57 прилетов зафиксировали в Грайворонском округе. 47 минометными снарядами обстреляли село Козинку, еще семью - пункт пропуска, тремя – по Горьковскую администрацию. Никто не пострадал. В Козинке различные повреждения получили пять домов, одно административное здание и магазин. Произошел обрыв линии электропередачи на четырех улицах.

В Валуйском городском округе зарегистрировали 11 прилетов. По селам Новопетровка и Карабаново выпущено пять и шесть минометных снарядов. Жители не пострадали. Повреждения есть у шести домов и авто. В селе Новопетровка повредили линию электропередачи.

Из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок Борисовского района. Снаряд попал в участок трассы. Пострадал житель села Веселая Лопань. У него ранение правого предплечья.

Пять раз артиллерией били по селу Щетиновка Белгородского района. Обошлось без пострадавших и разрушений. В Волоконовском районе из миномета и ствольной артиллерии обстреляли хутор Старый. 17 снарядов никого не зацепили.

В Краснояружском районе под обстрел попало село Графовка – три прилета. Пострадавших нет. Поврежденные линии электропередач и газоснабжения уже восстановили. Разрушения есть в трех домов и в магазине. Еще пять артиллерийских снарядов выпустили по селу Репяховка. Местные жители не пострадали. Повреждения получили одно домовладение, здание сельхозпредприятия, машина и трактор.

Отметим, что 1 июня ВСУ усилили обстрелы белгородского Шебекино. В полночь, в 3:40, в 5:15, а затем и в середине дня ВСУ наносили удары по населенному пункту из реактивной системы залпового огня «Град». Сначала власти сообщали о пяти пострадавших, затем их число выросло до восьми. К концу дня власти сообщали о десяти только в Шебекинском городском округе. Двое учителей пострадали при обстреле села Новопетровка Валуйского района. Кроме того, в Белгороде пострадали два человека при взрыве неизвестного устройства. По предварительным данным, беспилотник упал на проезжую часть.

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