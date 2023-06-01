При взрыве в Белгороде пострадали два человека

На месте работают оперативные службы Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Белгороде произошел взрыв неизвестного устройства. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков 1 июня в своём телеграм-канале. По предварительным данным, беспилотник упал на проезжую часть. Пострадали два человека.

- Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется во №2 городскую больницу. Второй с легкими ушибами от госпитализации отказался, - прокомментировал Гладков.

Кроме того, поврежден один автомобиль. На месте работают оперативные службы и следственная группа. Уточняются обстоятельства инцидента.