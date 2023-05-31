Четыре мирных жителя пострадали при обстреле белгородского Шебекино

В 3.15 среды город подвергся массированному ракетному удару со стороны ВСУ Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Ситуация в Шебекино ухудшается. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В ночь на 31 мая, в 3.15, город подвергся массированному ракетному удару со стороны ВСУ. Четыре мирных жителя пострадали. Двух человек доставили в больницу Белгорода. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжелое. У женщины осколочные ранения руки и предплечья. Еще две горожанки отказались от госпитализации. Им оказали помощь на месте.

Снаряды «Град» выбили окна, посекли фасады и крыши в восьми многоквартирных, четырех частных домовладениях, а также школе и двух административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Разного рода повреждения зафиксировали у 12 автомобилей.Сотрудники администрации проводят подворовой обход. Власти обещают приступить к восстановительным работам сегодня.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

- Начинаем вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста ребят будут отправлены в Воронеж. Постараюсь сейчас съездить их проводить, - добавил Гладков.

Накануне под огонь попал пункт временного размещения. Один человек погиб и двое пострадали. Их прооперировали.