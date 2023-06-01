Пять человек пострадали во время массового обстрела Шебекино Белгородской области

Фото из архива. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Шебекино находится под непрекращающимся огнем. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, 1 июня в полночь, в 3:40 и в 5:15 ВСУ обстреливали центр и окраины города из «Града».

Пострадали пять человек. Сотрудник полиции получил открытый перелом плечевой кости. Две женщины - осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Есть еще один пострадавший - охранник моста. Трех человек госпитализировали. Одной горожанке оказали помощь на месте. Ее дальнейшее лечение будет походить амбулаторно.

- Сейчас поступила информация о мужчине, который находится без сознания с множественными осколочными ранениями. Бригада скорой помощи доставляет его в больницу, - рассказал о пятом пострадавшем Гладков.

Разрушены оказались множества зданий. По данным облправительства, из-за прямого попадания загорелся частный дом. Поступают и другие звонки о повреждениях окон и балконов в частных и многоквартирных домах. Есть жилища с пробитыми стенами.

Кроме того, снаряд прилетел в крышу одного из административных зданий, горит кровля. Пожарные пытаются справиться с огнем. В еще одном госздании посечен фасад и выбиты окна. Вскоре власти собираются начать подворовой обход.

Также губернатор предупредил белгородцев о фейке насчет эвакуации, который распространяют в Сети:

- Информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа - фейк. На данный момент массово собирать людей в каком-то конкретном месте невозможно и небезопасно. Тем, кто выезжает из города, готовы помочь и разместить в пунктах временного размещения, например, в «Белгород Арене». Те, кто не может самостоятельно добраться, обращайтесь в администрацию округа.

В ночь на 31 мая Шебекино также подвергся массированному ракетному удару со стороны ВСУ. Четыре мирных жителя пострадали. Двух человек доставили в больницу Белгорода. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжелое. У женщины осколочные ранения руки и предплечья. Еще две горожанки отказались от госпитализации.