После обстрела Шебекино украинские боевики пытались прорваться в Белгородскую область

Стоп-кадр записи Минобороны РФ. Фото: принтскрин видео.

Официальный представитель Минобороны России рассказал о срыве попытки украинской стороны устроить теракт в Шебекино Белгородской области.

По данным ведомства, около 3-х часов утра 1 июня после интенсивного обстрела гражданских объектов две минометные роты, усиленные танками, попытались зайти на территорию России в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».

Российские военные отразили три атаки ВСУ. Армейская авиация Западного военного округа нанесла одиннадцать ударов по противнику. Ракетные войска и артиллерия выполнила 77 огневых задач, тяжелые огнеметные системы нанесли два удара.

- В результате активных действий подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа и ФСБ России террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений государственной границы не допущено, - добавил Конашенков.

На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30 террористов ВСУ, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО «Град», один пикап.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также опроверг информацию о заходе украинских войск на территорию региона.