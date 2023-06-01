Число пострадавших при обстреле Шебекино Белгородской области увеличилось до восьми

Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до восьми. Об этом утром 1 июня сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее было известно о пяти жителях,получивших ранения.По словам губернатора, украинских войск на нашей территории не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Однако массированный обстрел продолжается.

- Конечно, жизнь мирных жителей, населения под угрозой. В первую очередь, в Шебекино и в окрестных селах. Администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей. Под обстрелом делать это, нельзя. Нужно дожидаться окончания прилетов, окончания взрывов, окончания рисков быть раненым или погибшим от снарядов ВСУ, - прокомментировал Гладков.

Власти пообещали при необходимости срочной эвакуации подогнать к домам защищенную технику. Публиковать места сбора не будут в целях безопасности, чтобы противник не смог нанести удар по мирным жителям. Как только утихнет огонь, людей продолжат вывозить. Все пункты временного размещения готовы.

Телефоны, по которым можно обратиться за помощью в выезде из Шебекино и других населенных пунктов округа: 8(950)713 19 46, 8(915)528 80 63 8(904)530 16 80, 8(951)146-93-80, 8(951)766-62-16