Белгородский депздрав опроверг сообщения об отключении от кислорода пациентов с COVID-19

В субботу, 16 октября, в соцмедиа появились сообщения о нехватке кислорода во второй городской больнице. Областной депздрав опроверг их. По данным ведомства, информация об отключении «в целях экономии» от кислорода пациентов с диагнозом «COVID-19», проходящих лечение в стационарах, не соответствуют действительности.

- При проведении лечения пациентов с коронавирусной инфекцией кислород используется в качестве медикаментозного средства. Необходимость в его применении, а также длительность использования определяется лечащими врачами в соответствии с медицинскими показаниями и состоянием пациента, - говорится в опубликованном в соцсети на странице регионального департамента здравоохранения сообщении.

По данным, ведомства в ковидных-госпиталях региона потребность в кислороде закрыта полностью.