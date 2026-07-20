БПЛА атаковал пассажирский автобус Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Дыра в крыше, выбитые окна и игрушки, подвешенные к потолку... Все, что осталось от пассажирского автобуса Шебекино-Белгород, на который утром налетел дрон ВСУ. Рассказываем последние новости про удар ВСУ по по автобусу в Шебекино 20 июля 2026 года. Враги целились в мирных людей, били сверху, чтобы разрушения были наиболее серьезными.

Удар ВСУ по автобусу в Шебекино 20 июля 2026 года: последние новости

Все произошло около полудня 20 июля 2026 года. Автобус из Шебекино отправился в Белгород. Ехать около 34 километров, всего-то около получаса. В областную столицу часто ездят семьями, пожилые люди - кто-то за покупками, по делам, в больницу. В этот раз автобус тоже был полный. Но в какой-то момент удар ВСУ по по автобусу в Шебекино 20 июля 2026 года прервал мирный путь - БПЛА упал сверху, от взрывной волны вынесло все стекла в окнах. В движущемся автобусе для людей это стало настоящим адом - в них летели осколки, удержаться на месте было невозможно.

О нападении сообщил глава региона Александр Шуваев. Он назвал атаку ВСУ бесчеловечной и циничной - сложно поспорить, ведь метили враги в мирных людей.

Удар ВСУ по автобусу в Шебекино 20 июля 2026 года: пострадавшие и погибшие

По официальным данным в результате атаки БПЛА ВСУ на пассажирский автобус в Шебекино 20 июля 2026 года пострадали 23 мирных жителя, среди которых есть 17-летний парень. Все они попали в больницу города Шебекино: первую помощь врачи оказывают на месте. Трое пострадавших по данным властей в крайне тяжелом состоянии. Сейчас медики делают все возможное, чтобы спасти их жизнь. После стабилизации состояния их планируют перевести в белгородские клиники. Также к оказанию помощи присоединились и врачи федеральных центров. Они проводят удаленные консультации. Лечение пострадавших координирует Федеральный центр медицины катастроф министерства.

Также по предварительным данным при ударе БПЛА по пассажирскому автобусу в Шебекино погибли пятеро человек - ни в чем не повинные мирные жители. Среди них четыре женщины и мальчик - его возраст не известен.

- Личности погибших устанавливаются. Это очередная трагедия как для родных и близких, так и для всех жителей области. Примите мои искренние соболезнования, - отметил глава региона.

Последствия удара ВСУ по автобусу в Шебекино 20 июля 2026 года и реакции

Последствиями удара ВСУ по автобусу в Шебекино 20 июля 2026 года стали человеческие жертвы. Четыре погибшие женщины и мальчик - по ним, конечно же, скорбят в регионе. Остальным оказывают медицинскую помощь.

Как отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, с российской стороны последует жесткий ответ за столь вероломный удар ВСУ по автобусу со взрослыми людьми и детьми.

- Мы таких вещей терпеть не будем. Я соболезную семьям и тем людям, которые пострадали. Ответ может быть только одним: жестким, - передает его слова ТАСС.

Также свое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

- Это наглое и циничное нарушение норм международного гуманитарного права. То, что делает Киев, – это однозначно террористический акт, потому что за этим следует попытка найти некий политический эффект и политическое влияние, - приводит его слова "Абзац".

Удар ВСУ по автобусу в Шебекино 20 июля 2026 года: горячие линии для семей пострадавших

Для родственников пострадавших в регионе работают горячие линии. В частности, за правовой помощью жители могут обратиться по круглосуточному телефону +7 (910) 320-33-48. Региональная прокуратура поставила на контроль соблюдение прав граждан после атаки украинского беспилотника на рейсовый автобус в Шебекино. В пресс-службе сообщили, что обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для организации пострадавшим оказания медицинской и другой помощи.

Также работает горячая линия областного министерства здравоохранения. Глава регионального Минздрава Андрей Иконников сообщил, что необходимую информацию родные пострадавших могут узнать по телефону +7 (4722) 23-58-58 (с 09:00 до 21:00).

По данным министра, все пострадавшие уже поступили в медицинские учреждения области, им оказывают всю необходимую помощь. Белгородские врачи находятся на постоянной связи с федеральными центрами, проводятся телемедицинские консультации по ходу лечения. Ситуация находится на контроле. Пока, по словам Иконникова, перевода пациентов в федеральные клиники не требуется.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после сегодняшнего удара беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино.

Официальный представитель Следкома РФ Светлана Петренко сообщила, что по предварительной информации, в результате нанесенного удара, пять человек погибли - четыре женщины и ребенок. Кроме того, не менее 25 мирных жителей получили ранения. В числе пострадавших также есть несовершеннолетний.

На месте происшествия работают следователи. Они собирают доказательства для установления типа и модели украинского БПЛА. Также уточняются все обстоятельства произошедшего.

По данным на 19:00, после атаки украинского БПЛА на пассажирский автобус в Шебекино 20 июля за медицинской помощью обратились 27 человек. Госпитализированы в медицинские учреждения региона 23 пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще четверо после оказанной помощи отпущены на амбулаторное лечение. 17-летний подросток находится на лечении в детской областной клинической больнице в Белгороде, он в состоянии средней степени тяжести.