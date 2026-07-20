До 27 человек выросло число раненых при атаке дрона ВСУ по автобусу в белгородском в Шебекино

В Белгородском Минздраве сообщили о состоянии пострадавших Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Минздраве Белгородской области сообщили о состоянии пострадавших при террористической атаке беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в городе Шебекино. По уточненным данным, в результате удара противника медицинская помощь потребовалась 27 мирным жителям.

По информации первого замминистра здравоохранения региона Людмилы Крыловой, 23 пострадавших госпитализированы в больницы Белгородской области. Большинство из них проходят лечение в областной клинической больнице Святителя Иоасафа в Белгороде. Состояние троих раненых врачи оценивают как тяжелое. Медики делают все возможное для спасения их жизней.

В детскую областную клиническую больницу госпитализирован 17-летний подросток. По оценке врачей, он в состоянии средней степени тяжести.

Еще четверо пострадавших после оказанной помощи продолжают лечение в амбулаторных условиях.

Пять человек, в том числе ребенок, погибли на месте происшествия.

Напомним, семей пострадавших работает горячая линия Минздрава Белгородской области. Звонки принимаются с 09:00 до 21:00 по телефону: +7 (4722) 23-58-58.