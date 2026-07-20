Пять человек погибли и 23 ранены при атаке дрона ВСУ на пассажирский автобус в белгородском Шебекино

Личности погибших сейчас устанавливают Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины нанесли целенаправленный террористический удар по пассажирскому автобусу в городе Шебекино Белгородской области 20 июля. Погибли пять мирных жителей, еще 23 человека получили ранения различной степени тяжести. О случившемся сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Сегодня в городе Шебекино беспилотник неонацистских киевских террористов целенаправленно и цинично ударил по пассажирскому автобусу. С горечью в сердце сообщаю: по предварительным данным, в результате бесчеловечной и подлой атаки погибли пятеро ни в чем не повинных мирных жителей. Это очередная трагедия как для родных и близких, так и для всех жителей области. Примите мои искренние соболезнования, - написал Шуваев в соцсети.

По данным врио главы региона, в числе погибших – четыре женщины и мальчик. Они скончались на месте происшествия от полученных ранений. Их личности сейчас устанавливаются.

Помимо этого в результате вражеской атаки различные ранения получили еще 23 человека, в том числе 17-летний подросток.

Врачи Шебекинской районной больницы оказывают необходимую медицинскую помощь пострадавшим. По оценке медиков, состояние троих пациентов крайне тяжелое. После стабилизации состояния всех раненых транспортируют в медицинские учреждения Белгорода.

Прокуратура Белгородской области поставила на контроль соблюдение прав граждан после атаки украинского беспилотника на рейсовый автобус в Шебекино. В пресс-службе ведомства сообщили, что обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для организации пострадавшим оказания медицинской и другой помощи. Семьи могут обратиться за правовой помощью по телефону круглосуточной горячей линии: +7 (910) 320-33-48.