В белгородском Минздраве для родных пострадавших при атаке ВСУ в Шебекино работает горячая линия Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что для родственников пострадавших при атаке беспилотника ВСУ в Шебекино работает горячая линия. Узнать необходимую информацию можно по телефону +7 (4722) 23-58-58 (с 09:00 до 21:00).

По информации главы регионального Минздрава, все пострадавшие поступили в медицинские учреждения области, им оказывают всю необходимую помощь. Белгородские врачи находятся на связи с федеральными центрами, проводятся телемедицинские консультации по ходу лечения.

- Все необходимое для оказания помощи есть, ситуацию контролируем. На связи с федеральными центрами, если потребуется перевод, он будет оперативно организован, - отметил Андрей Иконников.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в результате террористического удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино погибли четыре женщины и ребенок. Еще 23 мирных жителя, в том числе 17-летний подросток получили различные ранения. Трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.