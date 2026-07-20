Следком РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в белгородском Шебекино Фото: "КП" Архив.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после сегодняшнего удара беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино Белгородской области.

Официальный представитель Следкома России Светлана Петренко сообщила, что по предварительной информации, в результате нанесенного удара, пять человек погибли - четыре женщины и ребенок. Кроме того, не менее 25 человек получили ранения. В числе пострадавших также есть несовершеннолетний.

Оперативные службы и следователи работают на месте происшествия. Представители СК собирают доказательства для установления типа и модели украинского БПЛА. Также уточняются все обстоятельства произошедшего.

- Очередной террористический акт, спланированный украинскими боевиками, убедительно демонстрирует, что киевский режим давно перешел все допустимые границы морали и права. Данные преступления совершаются системно и с особым цинизмом, что свидетельствует о полном пренебрежении нормами международного гуманитарного права и человеческой жизнью, - подчеркнула Петренко.