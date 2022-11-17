15-летняя белгородка, которую 17 ноября ранили ВСУ, была в момент обстрела в доме

17 ноября. Шебекино. ВСУ продолжают разрушать Белгородскую область. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Сегодня, 17 ноября, с рабочей поездкой у нас в регионе находится заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой. Как только стало известно об обстреле Шебекино, глава региона Вячеслав Гладков вместе с Петром Олеговичем выехали на место.

Как уже сообща сайт bel.kp.ru, пострадала 15-летняя девушка.

- Она была дома, когда в него прилетел снаряд, - написал в своем телеграм-канале Вячеслав Гладков. - Доставлена в детскую больницу в тяжелом состоянии. На месте трагедии поговорил с папой девушки. Вся необходимая помощь будет оказана, в том числе и по восстановлению дома. По предварительным данным снарядами разрушен один частный жилой дом, в двух жилых домах выбиты окна и повреждена кровля. Также зафиксированы попадания снарядов в корпуса промышленных предприятий, сотрудники отправлены домой. Подомовой обход территории продолжается.

Напомним, что 15 ноября ВСУ обстреляли Шебекино (погибли трое человек) и Валуйки (погиб один человек). В Шебекино есть разрушения в 33-х квартирах, повреждены четыре машины. В Валуйском районе повреждены 59 домов и 11 машин.