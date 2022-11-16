59 домов и 11 машин повреждены в Валуйском районе Белгородской области после обстрела ВСУ 15 ноября

16 ноября. Валуйки. Ущерб различной степени тяжести нанесен 41 квартире и семи машинам. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Сегодня, 16 ноября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил Валуйки и Уразово, которые подверглись накануне обстрелу со стороны ВСУ.

В частности, в Валуйках ущерб различной степени тяжести нанесен 41 квартире и семи машинам.

- Также повреждения зафиксированы в школе искусств, музее, здании МФЦ и пожарной части. Где-то выбиты окна, где-то повреждены крыша и фасады, - написал в своем телеграм-канале глава региона.

Власти смотрят, какой ущерб нанесен каждому домохозяйству, и исходя из этого будут помогать каждой семье. После всех необходимых замеров строительные бригады приступят к установке новых окон и застеклению балконов, замене кровли и другим видам работ. Если жители готовы делать ремонт самостоятельно, помогаем со всеми необходимыми строительными материалами. В любом случае, как обычно, ремонт каждого дома или квартиры будет снят с контроля только после получения расписки.

Вячеслав Владимирович пообщался с родителями погибшего парня.

- Постарался найти слова утешения для материнского сердца, хотя эту утрату нельзя восполнить. Со своей стороны постараемся оказать всю необходимую помощь, в том числе и финансовую, - отметил губернатор.

Тем временем, в Уразово разрушения зафиксированы в 18 частных домовладениях, а также повреждены четыре машины. Сегодня строительные бригады проводили все необходимые замеры. Так как погода дождливая, постарались оперативно закрыть пленкой поврежденный контур домов. К восстановительным работам приступят уже завтра, 16 ноября.

16 ноября. Уразово. Разрушения зафиксированы в 18 частных домовладениях, а также повреждены четыре машины. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Губернатор пояснил, почему каждый раз выезжает на место трагедии.

- Это не просто мое желание, это требование жителей. Потому что они хотят, чтобы был там вместе с ними. Они хотят соучастия! Они хотят получить подтверждение, что работы будут выполнены! И я постараюсь сделать все, что в моих силах.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера, 15 ноября под обстрел со стороны Украины попал город Шебекино Белгородской области. В результате два человека погибли на месте. Еще троих доставили в больницу бригады скорой помощи, где впоследствии скончалась еще одна пациентка. Кроме того, разрушены 33 квартиры и четыре автомобиля.