Из-за обстрела Валуек Белгородской области 15 ноября есть погибший

По предварительной информации, в Валуйках есть один погибший и одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вечером 15 ноября обстрелу со стороны Украины подверглись еще два городских округа Белгородской области. Над Валуйками российская система ПВО сбила «Точку-У».

- По предварительной информации, есть один погибший и одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей, - сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пострадавшую доставили в центральную районную больницу. Осколками выбиты окна в нескольких домовладениях. Глава округа и оперативные службы находятся на месте происшествия. Подомовой обход территории продолжается.

Также в Грайворонском городском округе ПВО сбили ракету. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, 15 ноября под обстрел со стороны Украины попал город Шебекино Белгородской области. Два человека погибли, еще троих доставили в больницу с различными ранениями. У мужчины 35-ти лет осколочные ранения рук и ног, у женщины 80-ти лет проникающие ранения грудной клетки, а также осколочные ранения рук и ног. У женщины 37-ми лет рваные раны бедра и пальцев ног. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Снарядами также повредило газовую трубу. Аварийные бригады уже находятся на месте и занимаются устранением последствий.