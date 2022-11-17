В результате обстрела белгородского Шебекино ранена девушка

15 ноября. Валуйки попали под обстрел ВСУ. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Сегодня, 17 ноября, со стороны Украины обстрелу подвергся белгородский город Шебекино.

- Снаряды "Града" попали в частный жилой дом. По предварительной информации есть одна пострадавшая. Девушка в тяжелом состоянии. Бригады скорой помощи доставляют ее сейчас в больницу, - написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Вячеслава Владимировича, все оперативные службы выехали на место.

Напомним, что 15 ноября ВСУ обстреляли Шебекино (погибли трое человек) и Валуйки (погиб один человек). В Шебекино есть разрушения в 33-х квартирах, повреждены четыре машины. В Валуйском районе повреждены 59 домов и 11 машин.