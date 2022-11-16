В результате обстрела Шебекино есть разрушения в 33 квартирах и 4 автомобилях

Ремонт в поврежденных квартирах завершат максимально быстро. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области осмотрел последствия обстрела Шебекино. На данный момент уже зафиксированы разрушения различной степени в 33 квартирах и 4 автомобилях. Подомовой обход продолжается, его планируют завершить сегодня.

- Приняли решение, что в двухэтажном доме, в крышу которого попал снаряд, сделаем капитальный ремонт: заменим шифер на металлочерепицу, сделаем ремонт в пострадавших квартирах второго этажа и другие виды работ. Сегодня будут организованы транспорт и складские помещения для жителей пострадавших квартир, чтобы была возможность вывезти и сохранить личные вещи, пока будет проводиться ремонт. Задача, которую поставил главе округа Владимиру Жданову, - завершить ремонт максимально быстро. Средства на это мы выделим из резервного фонда области, - сообщил глава региона.

Рабочие уже приступили к восстановительным работам там, где это возможно. Вячеслав Гладков подчеркнул, что ремонт каждой квартиры будет снят с контроля только после получения расписки собственника жилья в том, что все восстановлено в полном объеме и претензий нет. Это же правило касается и поврежденных автомобилей.

Напомним, вчера, 15 ноября под обстрел со стороны Украины попал город Шебекино Белгородской области. В результате два человека погибли на месте. Еще троих доставили в больницу бригады скорой помощи, где впоследствии скончалась еще одна пациентка.