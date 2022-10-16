ВСУ обстреляли Белгород 16 октября

16 октября. Белгород. В результате обстрела пострадали трое членов одной семьи. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Прошел обстрел Белгорода. По предварительным данным есть трое пострадавших в одной семье, - об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

- Двое мужчин с осколочными ранениями. Они уже направлены в больницу. Женщине оказана амбулаторная помощь на месте, - уточнил Вячеслав Владимирович.

По словам главы региона, есть незначительные повреждения домов, заборов и машин. На месте работают оперативные службы. Задача администрации города Белгорода - оценить ущерб, сделать замеры окон и начать восстановительные работы.

Как сообщалось ранее, вчера, 15 октября, со стороны Украины была обстреляна нефтебаза в Белгородском районе и таможенный пункт в Шебекино. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, вчера 14 октября, в результате обстрела со стороны Украины загорелась подстанция 110 кВт "Дубовое", которая питает район Харьковской горы Белгорода и поселка Дубовое. На несколько часов эти территории остались без электричества. Энергетики оперативно перезапитали потребителей на резервные источники электроснабжения.

Утром 14 октября, также были прилеты в Новооскольский район Белгородской области. В результате осколки сбитых ракет повредили линии электропередачи и часть железнодорожных путей. На данный момент движение поездов восстановлено. Днем 14 октября под обстрел также попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, что ВСУ атакуют Белгородчину с самого начала специальной военной операции 24 февраля. А 8 октября обстреляли 5 населенных пунктов Белгородской области. Ни разу до этого соседнее государство не обстреливало за одни сутки так много населенных пунктов нашего региона.