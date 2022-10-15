Под Белгородом ВСУ обстреляли нефтебазу

Один из снарядов во время обстрела со стороны Украины попал в нефтебазу. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Белгород 15 октября снова подвергся обстрелу. О попадании снаряда в нефтебазу сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет. Буду держать вас в курсе, - написал в соцсети глава региона.

Вячеслав Гладков также сообщил, что сегодня в очередной раз обстреляли таможенный пункт в Шебекино. Жертв и пострадавших нет.

- Несколько дней подряд обстреливается таможенный пункт пропуска в Шебекино. Сегодня в пограничный переход прилетело 14 снарядов, - рассказал Гладков.

Напомним, вчера 14 октября, в результате обстрела со стороны Украины загорелась подстанция 110 кВт "Дубовое", которая питает район Харьковской горы Белгорода и поселка Дубовое. На несколько часов эти территории остались без электричества. Энергетики оперативно перезапитали потребителей на резервные источники электроснабжения.

Утром 14 октября, также были прилеты в Новооскольский район Белгородской области. В результате осколки сбитых ракет повредили линии электропередачи и часть железнодорожных путей. На данный момент движение поездов восстановлено.

Днем 14 октября под обстрел также попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Жертв и пострадавших нет.