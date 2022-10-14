14 октября в Белгороде ВСУ обстреляли подстанцию «Дубовое»

Оперативный персонал "Белгородэнерго" приступил к переключению потребителей на резервные схемы электроснабжения. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Сегодня, 14 октября, после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

На место происшествия вместе с главой региона находятся начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, вице-губернатор Константин Полежаев, министр ЖКХ Алексей Ботвиньев, первый заместитель мэра Белгорода Валентин Демидов и все оперативные службы.

- Ориентировочное время переключения на резервный источник до 4 часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания. Пожар потушен, - уточнил Вячеслав Владимирович.

- На подстанции «Дубовое», питающей район Харьковской горы Белгорода и поселка Дубовое, произошло технологическое нарушение, - сообщили «КП» в пресс-службе «Белгородэнерго». - Бригады выехали для осмотра энергообъектов, оперативный персонал приступил к переключению потребителей на резервные схемы электроснабжения.

Как сообщалось ранее, сегодня утром нашими ПВО были сбиты ракеты в районе Новооскольского округа. Остатки упали в районе железной дороги. Повреждены линии электропередач. Движение поездов временно приостановлено. А во второй половине со стороны Украины обстреляли село Вознесеновку Шебекинского городского округа.

Напомним, что ВСУ атакуют Белгородчину с самого начала специальной военной операции 24 февраля. А 8 октября обстреляли 5 населенных пунктов Белгородской области. Ни разу до этого соседнее государство не обстреливало за одни сутки так много населенных пунктов нашего региона.