14 октября белгородское село Вознесеновку обстреляли со стороны Украины

14 октября. Село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Еще один населенный пункт - село Вознесеновка Шебекинского городского округа – подверглось атаке ВСУ. Жертв и пострадавших нет.

- В результате попадания снарядов есть повреждения в пяти частных домовладениях, а также оборвало линию электропередач, - об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Частично произошло отключение электроснабжения в с. Вознесеновка, с. Нежеголь, с. Марьино, п. Красное и п. Ленинский. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте. Подомовой обход продолжается.

Вячеслав Владимирович уверяет, что в ближайший час электроснабжение будет восстановлено.

Как сообщалось ранее, сегодня утром нашими ПВО были сбиты ракеты в районе Новооскольского округа. Остатки упали в районе железной дороги. Повреждены линии электропередач. Движение поездов временно приостановлено.

Напомним, что ВСУ атакуют Белгородчину с самого начала специальной военной операции 24 февраля. А 8 октября обстреляли 5 населенных пунктов Белгородской области. Ни разу до этого соседнее государство не обстреливало за одни сутки так много населенных пунктов нашего региона.