14 октября ВСУ повредили в Белгородской области линии электропередач

14 октября. Новооскольский округ. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

- Сегодня утром нашими ПВО были сбиты ракеты в районе Новооскольского округа, - написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Остатки упали в районе железной дороги. Повреждены линии электропередач. Движение поездов временно приостановлено.

- Ждём аварийные бригады. Уверен, что они очень быстро исправят ситуацию, и движение будет восстановлено. Самое главное - пострадавших нет, - подытожил глава региона.

Напомним, что накануне, 13 октября, в Белгороде обломки сбитых снарядов ВСУ попали в жилую многоэтажку.

Вчера же в Белгородском районе в результате обстрела ВСУ горел склад с боеприпасами. Также был обстрелян таможенный пункт пропуска в Шебекино.

Напомним, что ВСУ атакуют Белгородчину с самого начала специальной военной операции 24 февраля. А 8 октября обстреляли 5 населенных пунктов Белгородской области. Ни разу до этого соседнее государство не обстреливало за одни сутки так много населенных пунктов нашего региона.