В Белгородской области до 7 октября продлили «желтый» уровень террористической опасности

Один из 72-х разрушенных домой в Валуйках после обстрела ВСУ 16 сентября. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

- С сегодняшнего дня и до 7 октября продлеваем "жёлтый" уровень террористической опасности, - сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Вячеслава Владимировича, до 7 октября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

Напомним, что вчера, 21 сентября, после обстрела со стороны Украины в селе Логачевка загорелся жилой дом. А на прошлой неделе ВСУ атаковали Белгородчину на протяжении шести дней кряду.

17 сентября в селе Красный Хутор погибла женщина и еще два человека получили ранения.

16 сентября были атакованы Валуйки. Один человек погиб, двое ранены.

15 сентября, под огнем оказались Красный Хутор и Нехотеевка Белгородского района.

14 сентября также обстреляли Красный Хутор. Причем, во второй раз – в присутствии Вячеслава Гладкова.

13 сентября ВСУ вели обстрел село Шелаево Валуйского городского округа и Журавлевки Белгородского района.

12 сентябрясо стороны Украины атаковали пограничный пункт пропуска Логачевка в Валуйском районе. Погибла одна женщина, четверо человек ранены.

Как известно, что российские войска с 24 февраля проводят спецоперацию на Украине. И с того же дня Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны соседнего государства. 11 мая первой мирной жертвой на территории РФ стал 18-летний житель белгородского села Солохи Руслан Нефедов.