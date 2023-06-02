Еще два населенных пункта в Белгородской области атаковали ВСУ 2 июня 2023

Сегодня, 2 июня, в Корочанском районе сработала ПВО. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Осколками снаряда повреждена кровля частного жилого дома в селе Мелихово. Подомовой обход территории продолжается.

По словам Вячеслава Владимировича, в селе Муром Шебекинского округа от прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Оперативные службы выехали на место.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня две женщины погибли во время обстрела белгородского поселка Маслова Пристань.

Напомним, что 1 июня ВСУ усилили обстрелы белгородского Шебекино. В полночь, в 3:40, в 5:15, а затем и в середине дня ВСУ наносили удары по населенному пункту из реактивной системы залпового огня «Град». Сначала власти сообщали о пяти пострадавших, затем их число выросло до восьми. К концу дня власти сообщали о десяти только в Шебекинском городском округе. Двое учителей пострадали при обстреле села Новопетровка Валуйского района. Кроме того, в Белгороде пострадали два человека при взрыве неизвестного устройства. По предварительным данным, беспилотник упал на проезжую часть.