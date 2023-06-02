Еще четыре белгородских населенных пункта обстреляли со стороны Украины 2 июня 2023

Сегодня, 2 июня, ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

- В Шебекино от попадания снарядов загорелись квартиры в двух многоквартирных домах. Пожарные расчеты все потушили. В Новой Таволжанке повреждено семь частных домов, две хозпостройки и один автомобиль.

По словам Вячеслава Владимировича, в селе Вязовом Краснояружского района осколками снаряда повреждена сельскохозяйственная техника. В селе Тишанка Волоконовского района повреждена линия электропередачи. Аварийные службы работают на месте.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня две женщины погибли во время обстрела белгородского поселка Маслова Пристань.

Напомним, что 1 июня ВСУ усилили обстрелы белгородского Шебекино. В полночь, в 3:40, в 5:15, а затем и в середине дня ВСУ наносили удары по населенному пункту из реактивной системы залпового огня «Град». Сначала власти сообщали о пяти пострадавших, затем их число выросло до восьми. К концу дня власти сообщали о десяти только в Шебекинском городском округе. Двое учителей пострадали при обстреле села Новопетровка Валуйского района. Кроме того, в Белгороде пострадали два человека при взрыве неизвестного устройства. По предварительным данным, беспилотник упал на проезжую часть.